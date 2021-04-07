台鐵太魯閣花蓮出軌造成重大傷亡，新北市長侯友宜要求交通局、捷運局與工務局等單位全面提出專案報告，目前台鐵將在新北設置239處邊坡與平交道異物偵測器，侯友宜要求交通局全面掌握執行情形，要求研考單位全面列管「雖然不是我們管轄，但有責任跟中央一起」；另針對新北捷運工程跨越台鐵、高速公路路段，也全面加強監造與防止墜落防護，「以為沒事就可能會出事」，絕對不能輕忽。

交通局長鍾鳴時表示，新北市10年來平交道意外共計造成8人死亡，多是以行人闖入為大宗，目前新北共計有12處平交道，其中山區路段佔58％，目前透過號誌連鎖讓平交道淨空，確保平交道安全。

鍾鳴時說，新北市目前已函文台鐵針對新北高風險可能有異物侵入路段加速盤點。

侯友宜說，新北平交道事故多是行人闖入，號誌資訊應該要加強，否則若造成列車脫軌翻覆，死亡人數就不會是這麼一回事。

侯友宜說，先前瑞芳猴硐曾發生邊坡滑落事故，台鐵將在新北有293個平交道障礙偵測系統，他已要求交通局全盤性瞭解 規畫與執行情形，很多平交道都在人口集中處，優先做就要先做，要跟台鐵做好溝通，他也要求研考單位全面列管，雖然不是我們管轄，但有責任跟中央一起做好改善。

另新北捷運局目前三鶯線高架路段有跨越台鐵、國道及一般山區道路，捷運局長李政安說，為避免物體飛落，執行前都會有模組施工模擬，另有安全網與全包覆式防護，避免物體與人員墜落，監造單位會全力監督執行，捷運局主管也會到場抽查與檢驗。

侯友宜說，他曾到三峽台北大學看懸臂橋梁工程，下面就是高速公路，萬一掉了一個鋼板、結構體不得了，傷亡不會輸台鐵。

侯友宜說，不僅止三鶯線，所有路線監造單位一定要落實嚴格管理，現在三鶯線工程有跨越國三、台鐵軌道，捷運局不是只有工務所主任，各主管都要排班，晚上施工也要去看，也不排除請副市長去抽檢，一刻都不能輕忽。

另外工務局也針對先前汐止灌漿造成高速公路路面溢漿事件，未來要加強地質研究，避免嚴重工安再度發生。

(中時 )