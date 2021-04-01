海巡偵搜犬區隊領犬員洪裕宗與「一哥」建立夥伴和友誼關係。（李金生攝）

在貨櫃區穿梭來去，是「一哥」的生活日常。（李金生攝）

「一哥」（左）與媽媽一起在金門料羅港區出任務，守護國境安全。（李金生攝）

「海巡偵搜犬」橙紅色肩章，對「一哥」是一項榮譽的象徵。（李金生攝）

走過金門料羅港區，經常會看到1隻毛色黝黑，披著1條橙紅色肩章的拉布拉多犬，在貨櫃區穿梭來去，抖擻精神和英挺模樣總讓人不禁再多看幾眼。

牠叫做「一哥」，目前在金門料羅港區擔任海巡特搜犬，在堆積如山的貨櫃區上下跳躍，走來走去是牠的生活日常，目標對準那些夾帶、藏匿上岸的違禁物品，工作時一板一眼十分認真，是牠對自己的期許和堅持。

今年3歲，平日興趣是玩球的「一哥」原是新北警犬隊捐贈給海巡偵搜犬區隊，在海巡署接受8個月專業嗅聞訓練後，去年6月與6歲的媽媽一起分發外島金門，專責違禁物品搜尋任務，至今己有10個月之久，已經習慣四季分明的金門天氣。

在金門除了最親的媽媽外，牠還有1個朝夕相處的好夥伴，就是區隊負照養和訓練工作的領犬員洪裕宗，1個眼神就知道彼此心裡在想些甚麼？但這份得來不易的感情，可是花費數月才培養出來。

洪裕宗說，剛開始人生地不不熟，「一哥」對他的指令不太理會，偶爾還會把頭撇向一邊，來個相應不理，後來在他每天早晚陪伴玩樂和親自餵食、洗澡後，1個月下來建立雙方的友誼關係。

在訓練過程中，洪裕宗發現「一哥」不喜歡大型機具的嘈雜聲，因此還特地每日一早就陪牠在港區熟悉環境，有時難免也會被轟隆巨響嚇到，他也總是像對待小朋友一樣，抱著牠輕聲安撫幾句，再請吃零食鼓勵一下，情況最終有了明顯改善，現在一起出任務，雙方搭配很有默契。

偶爾，「一哥」會耍小孩子脾氣，叫破嗓子也不太理人，但只要扣緊象徵榮譽的肩章，牠的精神和幹勁就來了，一聲「一哥上班了!」又是一個新任務的開始。

(中時 )