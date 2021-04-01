印度海軍今年首度跟隨美國海軍、澳洲海軍和日本海上自衛隊，參加由法國海軍主導的「拉佩魯茲」多國聯合演習（La Perouse）。日本拓殖大學海外情勢研究所所長川上高司認為，美國加強與印太國家的軍事合作，加上歐洲也十分重視該區域的穩定，有望促成用於對抗中國大陸的「亞洲版北約」。

「拉佩魯茲」預計本月5至7日在孟加拉灣舉行，且印度將首度參演，法國駐印度大使館強調，這是「促成自由開放印度太平洋」的好機會。在此之前，日本海自「金剛號」神盾護衛艦（DDG-173）3月29日才在東海與美軍「藍嶺號」指揮艦（LCC 19）聯演，同日至3月31日則有海自「曙號」護衛艦（DD-108）於南海和澳軍「紐澳軍團號」巡防艦（FFH 150）同訓。

在接下來數週內，印度還會與法國共同舉辦大規模的「伐樓拿21」（Varuna 21）雙邊海上聯演，屆時參與者將包含法國「戴高樂號」航空母艦（R91）戰鬥群。英國「伊麗莎白女王號」航艦（R08）也將於今年內率隊巡弋印太。就連軍費拮据的德國，也會在8月派遣一艘巡防艦前來亞洲。

川上高司告訴《富士晚報》，「拉佩魯茲」聯演可視為以美日印澳「四方」為核心，將集體安全體制進行放射狀延伸的嘗試，這與拜登政府「重視同盟國」的態度吻合。而英、法、德軍船艦的印太部署，更顯示歐洲國家已體認到印太穩定與其利益有直接關聯。在此情況下，未來可能形成共同對抗中國大陸的「亞洲版北約」，但仍不清楚該架構能發展到何種程度。

(中時新聞網)