中信兄弟本土王牌投手黃恩賜因肩傷至今未能出賽，對於他的出賽時間表，投手教練佛斯特表示，沒有特別設定歸隊時間表，「只要他百分百準備好時，就是他復出的時候。」

黃恩賜今年春訓時傳出肩膀不舒服的消息，至今都尚未出賽，佛斯特透露，黃恩賜目前已經開始牛棚練投，但沒有歸隊時間表，「不管是最後2個月、下半季還是今年任何時間，只要他百分百準備好時，就是他復出的時候。」

在黃恩賜還未歸隊的情況下，兄弟目前第5號先發交由廖乙忠擔綱，佛斯特認為，雖然廖乙忠28日對樂天桃猿先發5局失6分，但他是目前球隊可以扛下這個位置的投手。

「他是我們少數可以先發投到100球的投手，所以才會交付他這個任務。」佛斯特認為，若只是為了一場比賽而做球員異動，這並不切實際，「現階段他就是正確的人選，而我們投手目前碰上的最大課題，就是要減少大局產生，降低傷害能力。」

(中時 )