台鐵太魯閣號408車次在花蓮發生意外，桃園市新聞處表示，有6名桃園學生在車上，所幸5人已經出院，還剩下1人留院觀察。桃園市教育局指出，6人分別是3個家庭，都是返鄉才搭該車次列車。新聞處稍早也更新資訊，桃園市民有21人，多數是輕傷，尚無罹難者。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，目前桃園市民搭乘該班列車的資訊，5名同學輕傷，接受治療後都已出院，1名同學治療後先留院觀察，教育局將協助相關事宜。另外原民局也說，該列車為花東返鄉列車，截至目前尚無桃園市族人搭乘，原民局仍持續追查，如有搭乘的族人，將全力協助。另外桃園市全部有21位市民在車上，多數是輕傷。

詹賀舜也說，目前還未有桃園市民罹難的消息，不過桃園市葬儀公會已前往花蓮協助，如果因意外不幸罹難，家屬需要協助接運大體，殯葬所已做好準備，前往花蓮協助。

桃園市政府也在第一時間，由消防局特搜大隊完成人員、車輛整備，並備妥搜救裝備，只要接獲中央指示，隨時可前往清水隧道，支援搜救任務。

(中時 )