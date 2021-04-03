太魯閣號2日上午行經花蓮清水隧道發生出軌意外，花蓮縣玉里鎮張姓1家4口搭上這班出軌列車，父親與國立體育大學二年級的兄妹皆罹難，僅有母親生還。哥哥張恩翔就讀體育推廣系，妹妹張恩昀是陸上運動技術系短跑好手，皆是具全國大專院校金牌潛力選手。

榮耀的生命回歸祖靈的懷抱；生命的印記將永銘國體記憶。 願兩位優秀的原住民子弟學生安息。 由邱炳坤發佈於 2021年4月2日 星期五

張恩昀3月底才在全國原住民運動會摘下400公尺、1600公尺接力銅牌，2016她首次參加全中運就奪得100公尺金牌，還拿過中等學校運動會高女組100公尺、200公尺第一名。本周她跟著家人返回花蓮掃墓，坐上台鐵408次太魯閣列車，一位田徑新星就此殞落。

根據《ETToday新聞雲》報導，張恩昀有一位交往4個月的女友，她對此難以置信。張的女友在IG寫道：「我打了一整天的電話，擔心一整天，害怕一整天。」「寶貝你一定是在跟我開玩笑對吧，愚人節過了，不要鬧了，不是說好一起到最好，我拜託你，我不相信這種事情，我無法接受。」

國體大校長邱炳坤在臉書哀悼：「榮耀的生命回歸祖靈的懷抱；生命的印記將永銘國體記憶。願兩位優秀的原住民子弟學生安息。」承諾校方將全力協助。

花蓮縣長徐榛蔚到殯儀館慰問死者家屬，由於不少遺體都僅有屍塊，認屍困難度高，張氏兄妹的母親包紮傷口後就出院等候消息，希望快點找到2個寶貝孩子，徐榛蔚安慰說救難人員一定會盡全力找到人。

(中時新聞網)