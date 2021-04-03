台鐵太魯閣號發生慘重死傷，國民黨前立委孫大千上午在臉書發文，砲轟蔡英文政府願意花幾千億元做前瞻計劃、凱子軍購，甚至花 200億幫巴拉圭採購疫苗買單，卻不願意編列些微的預算來強化東部鐵道的安全系統，以及汰換F-5E的彈射椅，以致同樣的悲劇不斷發生。

孫大千說，既沒有超前部署，又做不到亡羊補牢，導致同樣的悲劇一再重複發生。有這種無能廢物的政府，台灣人民只能夠自求多福。

他指出，如果在2018年10月普悠瑪事件發生後，交通部就編列預算，投入經費，全面改善東部鐵道的安全設施，一方面在鐵道兩側興建安全圍籬，另一方面在鐵道沿線遍設監視系統，那麼，今日太魯閣號的悲劇也許可以避免。

他表示，如果在去年底F-5E的意外事件發生後，國防部就立刻編列預算，全面更換彈射椅系統，那麼，今年我們可以避免再度折損兩位優秀的年輕飛行員。

孫大千強調，蔡英文政府願意花8800億去做前瞻計劃，花4000億向美國進行凱子軍購，花200億幫巴拉圭疫苗採購買單，卻不願意編列些微的預算來強化東部鐵道的安全系統，以及汰換F-5E的彈射椅。請蔡英文總統給全民一個交代！

獨／台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

(中時 )