台鐵408次太魯閣號2日發生出軌意外，造成嚴重死傷，事故發生原因疑似工程車未拉手煞車，從滑落邊坡撞上列車，整起事故檢方、運安會仍在蒐證調查，人為因素奪去多條人命，不少網友直指，意外發生與「台灣民族性」有很大關係，經常便宜行事，導致無辜人命受害。

網友在論壇PTT上發文，問說「台鐵事件跟台灣人民族性很有關係吧」？文中透露會這樣認為的原因，由於自己的父親做土木，昨天看到太魯閣號出意外，表示並不意外，因為「台灣完全不重視工安」，提到以前在工地監工，看到許多不符規定行為，像是鋼筋沒綁好，結果沒多久真的掉下來，要求工人遵守工安，對方不僅不爽，甚至還有人直接辭職。

至於老闆，也沒有支持原PO父親作法，反而怪罪他要求太多，害工人不爽耽誤進度。原PO不禁嘆「台鐵出事跟台灣民族性也有很大的關係」，直指許多人做事因循苟且，像是交通上，隨便違停、超速等，工安上就是隨便用，不照SOP來。回頭看這次意外，「駕駛會把車停邊坡也不意外，畢竟平常就這樣，怎麼會覺得自己有什麼問題」。

觀點獲得許多人認同，像馬路上常見的違停，明明造成許多致命意外，除了警察幾乎沒在抓，駕駛也是不甩用路人，只顧自己方便不管他人死活的劣根性，加上台灣罰則相對輕，造成難挽回的悲劇，「抱著僥倖心態，看看各地違停的狀況，有意外嗎」、「上到下都一條心啦，責任推出去」、「台灣人差不多的態度與懶散性格」。

其中不少人將台灣與日本行事態度做比較，日前才有在日本開貨車的網友表示，當地不論是卡車或是貨車司機，只要停車，就一定會在輪胎前後放上「輪擋」，防止車輛滑動，但台灣人惰性，會放的可能僅1%，「日本人雖然有些時候死腦筋，但至少他們在遵守SOP上，是真的有他們的道理的」、「日本以群體為第一，台灣個人衝衝衝」、「日本連資源回收工人都很謹慎」。

(中時新聞網)