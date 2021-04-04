台東慢食節首度移師關山，配合兒童節將主題訂為「童趣餐桌」，活動湧現大量人潮。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東慢食節首度移師關山，配合兒童節將主題訂為「童趣餐桌」，活動湧現大量人潮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

慢食節其中一位攤商「貓俬廚」的主廚小貓表示，所販賣的米布丁靈感源自於「給兒子的第一道甜點」。她在某次部落吃喜宴時，獲得了充滿祝福的糯米飯，帶回家後變冷了，更怕兒子不好咀嚼消化，於是決定煮成軟軟的米布丁，竟大受歡迎，更完美符合活動主軸「童趣餐桌」。為配合炎熱的氣候，這次以清涼溫度將米布丁消暑盛盤。

鍋子內盛入米飯，再加上牛奶、桂圓乾、蘭姆酒漬葡萄乾等配料，慢慢地邊熬煮邊攪拌，溫熱的香氣立刻撫慰了每一個煩躁的細胞，當香甜濃郁的米布丁滑入哭鬧不休的兒子口中的瞬間，兒子吃了一口也收住眼淚，轉而露出燦爛的笑容喊著還要還要。小貓說，這是第一次做甜食給兒子吃的記憶，當時兒子還不到周歲呢。

炎熱的午後，現場大人、小孩見到這沁入心脾的涼爽好滋味，紛紛開心地在攤位前排隊購買，冰涼甜食撫慰了大家的浮躁的細胞，卻讓小貓差點忙不過來。她說，報名這次童趣餐桌時思考了好幾天，決定讓時光倒流再做一次。

她將食材升級，使用關山的有機米與自然種植的南瓜、有機農場的快樂放牧蛋、台東初鹿鮮乳、自家種植釀製的洛神蜜餞，最後佐上帶有先生兒時回憶的部落甜甜小米酒糟；她說不僅將食材升級，使用在地天然純粹的食材，還能減少碳足跡。

臉上洋溢幸福笑容的小貓表示，兒子今年4歲了，「每一年他的生日蛋糕都是我親手烤的」，從1歲的無糖芭蕉戚風蛋糕，到兩歲的香蕉紅龍果戚風蛋糕，每一品都依照他歲數的需求調整，唯一不變的是，每一次兒子都吃得一臉幸福。

(中時 )