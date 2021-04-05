清明連假即將結束，十二生肖運勢也將出現變化，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、虎、蛇、猴、雞的人在清明過後將迎接一波擋不住的好運，不但會出現貴人指引職場的升遷之路，財運也會跟著水漲船高，非常順心如意。

▍1.生肖鼠

屬鼠人清明後將步入「三合貴人」之吉運，能得到貴人的幫助，獲得很好的名聲。人際關係和諧，輕鬆愉快就能把事辦成，能力大增。貴人出現指明職場道路，有望升職加薪。做生意的賺錢機會多，會有大筆錢財入帳。

▍2.生肖虎

清明後，屬虎人將步入「梟神坐財」之吉運，可逢凶化吉，一鳴驚人。鴻運當頭，身上彷彿有用不完的力量。求財輕鬆，適合儲蓄錢財，有偏財，能得到意外的收穫，心中樂開了花，生活充實而美好，無比舒心。

▍3.生肖蛇

屬蛇人清明後將步入「食神制殺」之吉運，利於職場位階晉升，事業運非常好，充分發揮智慧，做事條理分明，會得到前輩、貴人的賞識。創業者得到利於自己事業的好消息，好好把握會有不錯的收穫。

▍4.生肖猴

屬猴人清明後，將步入「三合貴人」之吉運，職場運大旺，容易遇到欣賞自己的貴人，得到升職的機會。自主創業者，經營順利，有機會擴大規模，財運跟著事業水漲船高，賺錢容易，不愁錢花，日子過得順心如意。

▍5.生肖雞

清明後，屬雞人將步入「六合貴人」、「傷官配印」之吉運，遇事助力多，任何事情都朝著好的方向發展。工作順利，各項任務都能完美達成。金錢收入可觀，手頭寬裕不缺錢。得貴人幫助，待遇和人氣將會迎來前所未有的提升。

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(中時新聞網)