台鐵太魯閣號408車次2日撞上從邊坡滑落的工程車，造成50死200多人受傷慘傷，事發後肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥，一度聲稱獨自1人巡視工地，但卻有網友陸續PO出照片打臉，直指事發包括李義祥在內，至少還有另位6名工人站在邊坡上，袖手旁觀查看事故現場。不料，照片中一名男子秀出408車次車票喊冤說：「我不是他（李義祥）的員工，我也是乘客」。

照片中的白髮平頭男子是乘客，被誤認是李義祥的員工。(翻攝自PTT實業坊)

這名葉姓乘客被誤認是李義祥的員工，也被以為到事故現場查看後就消失，結果本尊看到照片後趕緊現身跳出來澄清表示，他是第一節車廂的乘客，9點28分發生事故，9點49分脫困後，被其他人拍到現場照片，還被拍到與李義祥一群人在山坡上觀看事故現場。

葉男被誤任是李義祥的員工。（圖／翻攝自畫面）

照片曝光後，葉男很多親人打電話來問，還有人不明就裡，罵說「幹嘛偷偷施工」，讓他覺得很衰，家人事後便在臉書放上一張手拿車票的照片，證明他真的是乘客。」

一名網友也在臉書PO寫：「他是我舅舅，他坐第1車36號位置，他脫困後爬上斜坡，被乘客拍到照片，就被說成他是那裡（李義祥）的員工」。

鐵證曝光！太魯閣號事故後李義祥站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕？

(中時新聞網)