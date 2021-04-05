外媒5日報導，臉書（Facebook）共同創辦人薩維林（Eduardo Saverin）旗下B Capital Group，可能將其19億美元全球基金中最多40％配置於中國。目前美國市場占B Capital Group全球投資總額的一半以上，其餘配置在南亞、東南亞、中南美洲和歐洲。

香港信報援引外電消息，B Capital Group新任中國業務負責人蔡薇在接受外媒採訪時表示，2021年晚些時候，該公司考慮設立一個中國基金來應對中國的投資，中國投資可能占B Capital Group全球基金的三分之一至四成。

蔡薇起初將在香港帶領一支由約10位投資專業人士所組成的團隊，專注於那些為醫療健保、金融服務、交通運輸等領域公司提供服務的中國科技創業公司。

蔡薇指出，隨著數位化主題在大型行業中展開，看到科技公司為企業提供服務的巨大機會，這與美國過去20年經歷的情況非常相似。

(工商 )