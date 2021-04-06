「2021年建築園冶獎」3月30日起，展開評選作業，高雄的透天建案率先開跑，最後由「沐之文華No.5」、「大賦」、「賦砥」、「奎隆臻品」、「朗朗森活」、「澄湖麗緻」、以及「百立仁美」等7個建案，2021年建築園冶獎透天建築景觀類獎項。

2021年建築園冶獎執行長張斯茵6日表示，近年因為地價持續上漲，因此，透天產品的房價也上揚，但，各家建商仍非常用心規劃設計，各個案子的風格、外觀，也都呈現出不同的風貌，因此，要取捨其他選出最優秀的個案難度也很高，對評審來說都是很燒腦的一件事。

張斯茵指出，評審認為這次獲獎的幾個作品，都充分展現環境及居家特色，特別在空間運用得宜，住家的採光、通風也有相當好的發揮。此外，各個作品也分別表現出不同的建築語彙，並結合外在環境，甚至有個案做到每個樓層都是通用化設計，也展現了建築園冶獎「智慧綠建築，友善心環境」的主軸。

她說，接著就是建築園冶獎的高雄大樓個案評選、各縣市公共及私部門，以及社區和學校景觀的評選，預計在5月中結束。

今年的建築園冶獎是第27屆，繼2020年首度跨越濁水溪之後，更加入了桃園市、新竹縣、新竹市、以及苗栗縣等4縣市，未來更可望將全台都納入園冶獎的評選版圖，成為全國性的建築獎項。

(工商 )