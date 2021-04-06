教育部資料顯示，全國每年國高中中輟生高達２萬多人，失學又失業的雙失人口，已成為社會安全網未能承接的一群人。信義房屋推動社區一家計畫以來，即有不少協助青少年走入正軌的案例，其中打造出中輟、高風險少年們第二個家的逆風劇團，以「做好事的幫派」而聞名，還有花蓮五味屋如何在偏鄉連結社區與大學能量，改變孩子的教育之路，這兩個精彩動人的故事，信義房屋找來紀錄片製作團隊CNEX(視納華仁)共同製作成《逆風一家》、《小老闆娃娃屋》二部紀錄片，並於6日正式上映，希望喚起社會對青少年教育的關注。

信義房屋自2004年起推動社區一家計畫，鼓勵全國各地大小社區啟動自己的社區改造計畫。歷年也自計畫中看見許多值得關注的主題，因此和台灣知名紀錄片製作單位CNEX合作，由社區一家歷年案例集結出來，拍攝一系列社區營造紀錄片，關注青年返鄉、樂齡學習、鄉土教育、文化傳承等議題，希望透過影像故事的能量，讓更多人看見各類需要審視的社會問題，也鼓勵更多人投入社區的改變。

2021年首發紀錄片《逆風一家》以台北市大同區的逆風劇團為主角，劇團曾獲信義房屋全民社造計畫首獎，創辦人成瑋盛等三人過去也是打架組幫派的高風險少年，更是師長眼中的頭痛人物，但偶然接觸劇場藝術後，重新找回人生方向，也用自己的經驗成立台灣第一個以中輟生、高關懷少年組成的劇團，成功接納許多幾近被現行體制放棄的青少年，讓他們重新找到歸屬感、安定下來開始就學與就業。團長成瑋盛表示，如果可以好，誰想要變壞？希望透過影片，撕下外界對這些非行少年的不良標籤，幫助他們找到回歸正軌的機會。

另一部影片《小老闆娃娃屋》紀錄花蓮壽豐鄉當地孩子經營的公益二手商店五味屋。五味屋大家長東華大學老師顧瑜君結合社區力量，將村落老屋改造為新的二手娃娃屋，五味屋年僅14歲的家翔被賦予工頭的重任，原本脾氣暴躁的他，在改造過程中逐漸成為一個有責任心、可以分擔照顧其他孩子的大哥哥。這樣的轉變也讓改造老屋不僅是一個工程，更讓孩子從實作中改變自己的心態，成為一場紮根社區的教育實驗課。

五味屋的二手娃娃屋由孩子們從設計發想到拆屋重建全部自己動手。(圖/信義房屋提供)

相關影片將於YouTube頻道「社區一家系列紀錄片」陸續發表，期盼帶領觀眾隨著鏡頭深入台灣角落，認識全國各地社區的豐茂生命力，也看見在地小人物的感動故事。

(中時新聞網)