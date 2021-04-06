豐田（TOYOTA）汽車總代理和泰汽車（2207）長期重視環境永續議題，除了導入各式節能車款外，為了搶救持續退縮的台灣海岸線，自2017年4月開始，展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，每售出一輛豐田新車，即幫每位車主在沿海種一棵樹，讓車主在買車的同時，也能一同為環保減碳盡一份心力。四年來累積種植超過45萬棵樹，種植區域遍及沿海13個縣市以及金門地區，減少9,105公噸的二氧化碳，相當於23座大安森林公園的年吸碳量。

海岸造林需要大眾共同投入，為了擴大影響力，和泰車持續透過不同管道傳遞訊息，今年首度舉辦「TOYOTA一車一樹校園創意競賽」，邀請年輕學子發揮創意，共同推廣一車一樹活動理念，期望帶動更多不同族群了解海岸造林重要性。

和泰車表示，「TOYOTA一車一樹校園創意競賽」報名時間自即日起至5月9日，競賽分為「創意提案組」與「創意影片組」，並邀請國立政治大學企業管理系樓永堅教授、知名廣告鬼才導演盧建彰，及慈心有機農業發展基金會程禮怡總監擔任評審，競賽總獎金20萬元。

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