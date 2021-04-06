宜蘭老翁忽墜軌 列車誤點40分鐘 18:252021/04/06 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名老翁在中里火車站忽然墜軌，圖為中里火車站月台畫面。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣中里火車站今天（6日）下午3時許，一名在月台候車的老翁忽然墜軌，遭4184次南下區間車撞上，所幸區間車正好要停靠中里站，車速非常緩慢，老翁受有撕裂傷、骨折等傷勢，無生命危險，意外原因由鐵路警察調查中。 台鐵表示，該班列車是從宜蘭往花蓮的區間車，老翁脫困後送往醫院救治，列車在下午4時16分開車，4時20分已恢復雙線通車。 搶救太魯閣現場畫面曝光 網傻眼：沒人覺得有問題？ 亞灣特貿三招商 不能再使用輕軌增額獎勵容積 (中時 ) #老翁 #列車 #區間車 #宜蘭 #墜軌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內灣支線2處邊坡全生命監測系統 延後2022年完成 13:302021/04/06 生活 F-5E戰機擦撞墜海後安檢 F-5F今復飛測試 12:362021/04/06 政治 還原撞擊前最後4秒 運安會：司機員全力煞車 鳴笛示警 08:572021/04/06 生活 2駕駛亡重創士氣 台鐵司機員恍神 到站開過頭 09:252021/04/05 生活 19歲老貓搭上死亡列車嚇破膽 主人帶去「收驚」才會爬 11:342021/04/06 社會 阿鵑仔回來了 女憲兵阿嬤哭斷腸 04:102021/04/06 焦點要聞 活力社區棒球隊送愛到東部 回饋列車到花蓮做公益 15:012021/04/06 寶島 拿40年前意外相比 綠委帶新風向洗白台鐵 陳鳳馨狠打臉：惡質 11:382021/04/06 政治 7旬老翁迷途 中市警30分鐘完成尋人超級任務 16:022021/04/06 寶島 【太魯閣出軌】台鐵豪撒250億買車廂 僅編3億預警系統仍是夢 07:522021/04/06 社會 清明連假 宜蘭綠博湧進6萬人 04:102021/04/06 地方新聞 社會熱門新聞 李義祥通聯紀錄曝光 出事後急CALL他「卡緊啊！我的車掉下鐵軌」 - 社會 【太魯閣出軌】網紅假捐300萬被抓包 黑歷史遭起底：連誦經都是偷來的 - 社會 婚禮認出陸新娘胎記是親生女 兒子秒變女婿 - 社會 【太魯閣出軌】撞擊7分鐘後接獲李義祥通報 台鐵工務段主任身影曝光 - 社會 【太魯閣出軌】副駕疑似有人 李義祥稱「自己去工地」 打臉畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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