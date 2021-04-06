宜蘭縣中里火車站今天（6日）下午3時許，一名在月台候車的老翁忽然墜軌，遭4184次南下區間車撞上，所幸區間車正好要停靠中里站，車速非常緩慢，老翁受有撕裂傷、骨折等傷勢，無生命危險，意外原因由鐵路警察調查中。

台鐵表示，該班列車是從宜蘭往花蓮的區間車，老翁脫困後送往醫院救治，列車在下午4時16分開車，4時20分已恢復雙線通車。

(中時 )