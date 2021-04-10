高雄輕軌大南環1月通車起，平均每月都有車禍，高市交通局預計導入車聯網智慧交通應用，預計未來2年在輕軌二階沿線50處路口設置智慧路口防碰撞警示系統，透過偵測路口車輛及行人動態，提供碰撞告警資訊，降低路口肇事風險。

交通局表示，2017年起便於鎮興、凱旋四路口，中山三路、凱旋四路口，班超路、凱旋四路口，前鎮街、凱旋四路口4處導入車聯網技術，試辦智慧路口防碰撞警示系統，除了在路口裝設監視器、車輛偵測器及資訊可變標誌外，也在輕軌駕駛艙安裝車載機，提醒駕駛提前應變，據統計可降低82％肇事件數，有效提昇輕軌過路口安全與效率。

該系統運作以路口偵測器蒐集周邊行向車輛動態資訊，配合路口號誌時制資料，計算輕軌列車與一般車輛到達路口時間，若可能發生碰撞、危險，則透過路口號誌和車機提醒駕駛注意、煞停，同時也可顯示優先號誌秒數資訊。

高雄輕軌預計於2023年全線通車，二階路線更行經高雄市區人口稠密地區與主要幹道。未來預計在二階50處路口，將車聯網基礎設施一併規劃建置。除避免未來二次施工，更結合物聯網概念的AIOT服務應用，提供創新行動服務模式，包括路口防碰撞警示、智慧道路安全系統、車況及駕駛行為追蹤等。

交通局強調，導入5G、AIOT技術應用來提昇運輸系統效率及安全是發展趨勢，高市府將積極打造輕軌沿線成為5G-AIOT智慧城市的最佳落地場域，建構安全、無縫、便捷且優質的多元智慧旅運服務。

(中時 )