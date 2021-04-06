塭子國小淨灘風氣興盛，近期新開「海廢創作社」，加強孩子的環保觀念。（謝佳潾攝）

塭子國小淨灘風氣興盛，近期新開「海廢創作社」，加強孩子的環保觀念。（謝佳潾攝）

塭子國小鄰近海邊，淨灘風氣超興盛，校長與家長還會趁假日帶孩子來趟「挖寶之旅」，但卻發現垃圾愈撿愈多，為此，校方新開海廢創作社，除加強環保觀念，也盼喚起大家對海廢的重視，強調「不要丟垃圾」才是垃圾減量的不二法門。

塭子國小校長鐘敏翠指出，因為學校就在海邊，「淨灘」無疑是最棒的海洋教育，近年來除兒童節、世界海洋日、地球日等指標性節日會舉辦大型淨灘活動外，平常假日也會與有興趣的家長帶著孩子四處旅行兼撿垃圾，目前去過阿塱壹古道、風吹砂、後灣、小琉球及澎湖。

「其實淨灘就像在挖寶。」 鐘敏翠說，對孩子而言，將撿垃圾導向挖寶行動，他們會愈撿愈有趣，例如撿到印有「浙江」字樣的海標廢物時，求知慾大爆發，不停詢問相關問題，會想知道浙江在哪、海標是做什麼用、為什麼會變成垃圾等。

不過當垃圾愈撿愈多時，孩子也開始懷疑，淨灘有用嗎？而這個問題不只是孩子的疑問，大人也是如此。為此，鐘敏翠與家長商量後，決定開海廢創作社來深化海洋教育，透過創作讓孩子知道，廢物利用後垃圾不再是垃圾，而不要亂丟垃圾才是垃圾減量的不二法門。

孩子將長久以來撿到的酒瓶、浮標、吸管、水管等海廢垃圾，透過巧手與創意做成「海洋世界」藝術品，他們無不驚呼「原來垃圾可以變藝品」，且還在創作時啟發周遭人的環保意識，親友會怕孩子的創作素材不足，而幫忙撿垃圾補充材料。

家長笑稱，淨灘絕對無法解決垃圾問題，但當大家有意識垃圾會對生活產生無力感、對環境造成威脅，並轉念想辦法解決時，就是環保教育成功了。

(中時 )