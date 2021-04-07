立法院財委會考察公股銀行招聘香港金融人才計畫以及執行情形，財政部次長阮清華也藉此向立委爭取，鬆綁民營化公股董總薪資，讓公股銀的薪資可以更有競爭力。

國民黨立委賴士葆關心，第一銀行提供年薪總額達到650萬元，甚至高過部分公股銀與總經理，公股銀董事長總經理是否心態不平衡。

根據立法院決議，目前派任到各公股銀的董事長、總經理的待遇不可以超過同性質、規模的國營事業董總的2倍以上；每年領取的非固定收入，也不可以超過固定收入，所以民營化的董事長、總經理年薪最高僅700萬元；也可以說是民營化公股銀董總薪資的「天花板」。

阮清華表示，各董總都有胸襟，吃醋(香港金融人才)應該不至於，但他也替公股銀董總說話，公股銀董總薪資相較民營金融機構就千差萬別，希望立院支持，鬆綁民營化公股董總薪資上限，激勵董總全力衝刺，在尋找人才時也比較能具吸引力。

財政部官員表示，過去會設上限是因為擔心這些公股銀的董總會成為「肥貓」但是檢視現在公股銀都是「特許行業」董總肩負的責任很大，但是相對於責任，董總們薪資確實偏低。

官員感嘆，董總這種薪資結構確實是「要馬兒好，卻要馬兒不吃草」。

財政部說，雖然薪資「天花板」可以鬆綁，但財政部會加大對公股銀董總的要求，包含內稽內控、績效等各項KPI。

不過近期公股銀發生的烏龍事件倒是不少，例如彰銀追討存款的藝人「郁方事件」和攤販老闆娘事件；一銀誤將民眾已經還清債務的抵押品強制執行等。

阮清華也發了重話「讓部長在立法院道歉」實在不應當，他也認同，民眾離開了櫃檯之後，銀行就應該要承擔風險，而非叫回民眾承擔，所以這幾天就會找公股銀董總「喝咖啡」討論加強公股銀內稽內控。

(中時 )