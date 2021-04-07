漁民出港難度增，漁船除要空等港邊21天、白耗百萬成本外，有的還因漁港維修量能不足，得排隊1個月等維修才能出海。（謝佳潾攝）

漁民出港難度增，漁船除要空等港邊21天、白耗百萬成本外，有的還因漁港維修量能不足，得排隊1個月等維修才能出海。（謝佳潾攝）

漁民出港難度增，漁船除要空等港邊21天、白耗百萬成本外，有的還因漁港維修量能不足，得排隊1個月等維修才能出海。（謝佳潾攝）

黑鮪魚季來臨，但疫情影響依舊，缺工嚴重、防疫政策生硬等，都讓漁民出港難度增，漁船除要空等港邊21天、白耗百萬成本外，有的還因漁港維修量能不足，得排隊1個月等維修才能出海，過程耗時又耗錢，還要擔憂錯失黃金捕撈期。

每年4至6月是黑鮪魚、鬼頭刀的魚季，也是東港、琉球漁民出海賺錢的旺季，不過因疫情影響，漁民要出港實屬不易。依防疫規定，外籍漁工聘進後，要先到防疫旅館隔離14天，再到船上自主管理7天，一切檢查無虞後才能出海，而漁船在漁工入境的首日就要在漁港等候，換言之，漁船需空等港邊21天。

「漁船也要自主管理嗎？」漁民不解，為何漁船不能在出港當天出現就好？漁船空等也是要支出油料、伙食、薪資等成本，而且還不少，以CT3漁船計算，每天保守估計5萬，21天下來就要105萬，而CT4漁船則每天5至10萬。

漁民無奈，外籍漁工因疫情關係愈趨難雇，今年的缺工問題比去年還要嚴重，不料好不容易雇到後還要浪費這麼多時間、以及無謂的成本。

漁民強調，防疫優先絕對沒問題，但非常時期應有非常作為，漁船空等港邊真的不必要，而7天的船上自主管理也應該轉成直接出海，畢竟已有14天的隔離，而若真不幸有意外，那艘船也在海上不會影響任何人，且還能更好監控。

「真怕等到出海時，魚都被抓光了。」漁民苦嘆，除防疫政策困擾外，鹽埔漁港的維修量能不足問題至今未解，7個維修席位沒增、竟還限制單艘靠岸施工，導致修船得排上1個月，這樣東等西等就怕最後什麼都等不到。

為此，屏縣府向漁業署建議，希望在不影響航道的情況下，能讓漁船並排最多3艘，以解決目前狀況；而台灣鮪延繩釣協會也積極替漁民向中央反映、陳情，秘書長何世杰說，「彈性的行政作為，遠比政府給補助的好」，希望政府能在非常時期有非常作為，真正替漁民解決問題。

(中時 )