66歲高姓計程車司機去年2月因水瓶卡住煞車，闖紅燈撞上2名機車騎士釀1死1傷，被依過失致死等罪判刑7月，今年1月入監，豈料他上月22日在獄中吃早餐時突然倒下，送醫急救仍昏迷不醒，10日家屬忍痛同意拔管，桃檢警將會同法醫相驗，釐清高男確切死因。

高男去年2月9日上午8點多，駕駛計程車行經桃園區健行路和春日路口，因車內水瓶卡住煞車，無法停下車子，貿然闖紅燈，先撞上蔡姓機車騎士，又逆向撞上林姓機車騎士，導致蔡男全身多處骨折，林男頭部受創、腹腔內出血，緊急送醫急救，仍在4天後傷重不治。

高男因逆向和闖紅燈釀1死1傷，又未和家屬達成和解，被桃園地院依過失致死罪判處6月徒刑、過失傷害罪判處2月，應執行7月徒刑，易科罰金以1000元折算1日，但高男沒有易科罰金，1月21日發監至桃園監獄服刑。蔡男及林男家屬向高和其車行提出刑事附帶民事求償，目前由法院民事庭審理中。

豈料高男入監才2個月，上月22日早上7點半在牢房吃早餐時，突然倒下，緊急保外就醫急救，仍陷入昏迷住進加護病房，因未有起色，家屬忍痛同意拔管，高男10日逝世，檢警將釐清確切死因。

(中時 )