為搶攻新人婚宴商機，寒舍艾麗酒店祭出「信義區最低起桌價」的訴求積極搶客，酒店挑出「100天婚嫁囍日」、以中式宴席每桌15,800元+10%的起桌價爭取訂單，平均每位客人餐價1738元，訂席即贈客房住宿與翌日早餐兩客，4月30日前付訂並加碼「幸福好禮三重送」，2021年北市觀光飯店「搶婚大戰」鳴槍起跑。

除100個「指定日」可享破盤價優惠，預訂寒舍艾麗酒店「幸福百分百」2021年囍日婚宴專案」的新人，更可享優惠價加購戶外花園證婚儀式40,000元起+10%、迎賓雞尾酒會12,000元起+10%及戶外婚後派對60,000元起+10%。除此，酒店並攜手日本百年珠寶品牌「festaria TOKYO」，新人付訂後即可享優惠購買品牌婚戒，亦或是購買Wish upon a star經典系列另贈精美Led戒盒。

台北寒舍艾麗酒店5樓宴會廳強調是由世界級知名飯店設計顧問公司Hirsch Bedner Associates 精心設計，挑高5米3、全區無樑柱、格局方正，並結合先進且極富變化的LED燈技術，量身打造新人專屬的婚宴氛圍。水晶燈輝映之下的氣派廊道及綠茵芬芳的空中花園，皆以落地玻璃帷幕引進自然光源，用心打造兩區截然不同的空間風格，完美融合都會時尚及清新優雅的婚禮氣氛。另外為提供新人尊榮般的體驗，特別設置簡練優雅的新娘室，寬敞的探訪空間、精巧的梳妝間、多功能置衣櫃及獨立洗手間等，讓即將踏上紅毯的新人有一處舒適自在的休憩空間。

(工商 )