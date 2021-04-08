亞洲地區疫情擴大，亞洲地區天然橡膠期貨應聲回跌；由於日、韓和印度等國家COVID-19確診人數激增，引發投資人恐慌，致賣壓湧現，亞洲天然橡膠期貨急跌。

周四(4/8)截至台北時間11:30止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨跌2日圓，報每公斤245.9日圓，開盤一度挫逾2.4%，至241.9日圓低點；而上海期膠也跌1.2%，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨大跌170元人民幣，報每噸13975元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)