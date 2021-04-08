《商情》疫情擴大 亞洲橡膠期貨急跌 12:002021/04/08 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲地區疫情擴大，亞洲地區天然橡膠期貨應聲回跌；由於日、韓和印度等國家COVID-19確診人數激增，引發投資人恐慌，致賣壓湧現，亞洲天然橡膠期貨急跌。 周四(4/8)截至台北時間11:30止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨跌2日圓，報每公斤245.9日圓，開盤一度挫逾2.4%，至241.9日圓低點；而上海期膠也跌1.2%，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨大跌170元人民幣，報每噸13975元人民幣。(商品行情網) 《日股》新冠疫情嚴峻 日經早盤嚇跌 《商情》經濟前景好轉 日本橡膠止跌回升 (時報資訊) #期貨 #天然橡膠 #日圓 #疫情擴大 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指皆跌 4月台指期開低52點 09:102021/04/08 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤下跌 11:432021/04/08 財經 《觀光股》雅茗填息2成 營運拚返高峰 09:272021/04/08 財經 疫情大搬遷 美五大都市人逃離昂貴生活 11:422021/04/08 國際 雲南瑞麗市委書記 因疫情防控失職被撤職 10:532021/04/08 兩岸 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 04:102021/04/08 財經要聞 《國際社會》韓國新冠疫情告急 9日擬祭新社交管制 10:522021/04/08 財經 陸3月外匯存底 大減350億美元 04:102021/04/08 全球財經 抗衡中國 美日擬推印太版一帶一路 04:102021/04/08 國際大事 IMF為拜登政府所提企業加稅與全球最低稅率背書 09:112021/04/08 財經 社評／香港國際金融中心地位穩固 04:102021/04/08 焦點新聞 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 比特幣成陸金融武器？矽谷創投天王擔憂這件事發生 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 工商社論》美債殖利率走升拉響三大警報 - 財經要聞 - 工商時報 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。