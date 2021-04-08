第一金(2892)旗下第一銀行統籌主辦義聯集團旗下燁輝(2023)轉投資公司燁輝(中國)科技材料有限公司3年期人民幣4.35億元聯貸案。該聯貸案另有臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、彰化商業銀行、盤谷銀行、臺灣銀行及臺灣中小企業銀行參貸，聯貸資金將用於充實營運週轉。

義聯集團為國內第二大鋼鐵集團，旗下燁輝企業為國內鍍鋅、烤漆鋼捲等鍍面鋼品產量最大之專業廠商，在臺灣、中國大陸「雙生產基地」模式運作下，可彈性調配產能以經營外銷市場，有助提升兩岸整體營運量及產品競爭力；燁輝企業近年更積極開發環保、節能之綠色鋼材，以提高產品附加價值，並推出屋頂型及地面型太陽光電耐腐蝕支架，以達到環保、節能、減碳的社會責任。而第一銀行在追求永續經營的同時，也持續推動環保節能政策並專注於綠色金融的發展，打造「綠色金融，第一品牌」，與燁輝企業對環保及永續經營的理念一致，一起落實企業社會責任，攜手達到永續發展的目標。

另義聯集團於2014年為響應政府推展觀光服務產業，在北高雄斥資新臺幣370億元打造全新百貨商場「義享天地」，為高雄史上投資金額最高、規模最大的商業開發案，除了替高雄創造就業機會，預期未來可替集團帶來可觀收益，其中義享天地A館總樓高31層樓，樓地板面積達7.7萬坪，儼然成為北高雄新地標，而「義享時尚廣場」已於3月20日進行試營運，第一銀行也正式推出「義享天地聯名卡」，為首次發行大型百貨商場的聯名卡，藉由此次與義聯集團強強聯手，可望帶動南臺灣觀光產業。

(時報資訊)