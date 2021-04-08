今年第一季投資市場劇烈震盪，由美國遊戲零售商GameStop等小型股掀起軋空大戲，百萬散戶情緒激動投入市場，特斯拉執行長馬斯克聲援，導致情況更加混亂，特殊目的收購公司（SPAC，又稱空白支票公司）又接力投資熱潮，最後由美國大型對沖基金Archegos Capital斷頭造成的衝擊告終。其中，去年熱門成長股包括蘋果、特斯拉等股價大幅修正，根據報告指出，散戶疑似受不高波動，加上疫情解封，將資金撤出股市轉入實體經濟。

據《華爾街日報》報導，散戶的熱情在近期迅速降溫，這些投資狂熱活動原本在年初占據重要位置，但隨著2月下旬10年期美債殖利率上揚，美股開始大幅回調，以科技股聚集的那斯達克指數來看，從2月高點至3月低點，指數下滑幅度超過10%，同時也吐回今年所有漲勢，散戶慘淪「韭菜」，想逢低加碼卻愈攤愈平。

報導提到，這些迷因股快速飆升，讓這些投資 APP 在下載排推到應用商店首位，主要是交易量激增所致。不過，這些線上證券商指出，近期這些應用程式的日均交易量與造訪時間，都比今年最高點下滑許多。

Vanda Research 全球宏觀策略師 Viraj Patel指出，任何投資人在沒有明確可以推動股價上漲5~10%的催化劑題材出現前，都不願意投入更多資金，因此散戶匯開始撤出市場活動。

VandaTrack數據顯示，3月投資人轉向對經濟更敏感的產業，包括波音、星巴克以及摩根大通等美企。

市場原本預期，散戶將持續推動今年第一季的交易活動，尤其是拜登政府簽署新一輪經濟刺激法案，讓美國民眾可以獲得1400美元的紓困金，並預料會有大部分流入股市，但事實上，近期散戶美每天淨買入的美國股票與ETF已經下降至今年最低點。

德意志銀行（Deutsche Bank）策略師Parag Thatte指出，隨著經濟解封，美國民眾累積已久的需求急速上升，休閒與娛樂產業預料會湧入更多消費，這些資金將流入實體經濟當中。不過，有另一份數據顯示，隨著指數回升，科技股這類成長股開始反彈，買盤似乎又蠢蠢欲動。

(中時新聞網)