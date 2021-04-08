美國國會稽核處（GAO）7日發布報告指出，美國過去20年來持續進行反恐戰爭（War on Terror），花費大量人力與精力在伊拉克、阿富汗等地，已影響美軍整體戰備狀態，在美國目前對抗中國大陸、俄羅斯的「大國競爭」環境下，對美軍轉型作業構成阻礙。

美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，GAO將戰備狀態細分為「資源」和「能力」2類，資源代表人員和設備的可用性，能力則聚焦該軍種是否有能力執行被指定的任務。根據報告，由於反恐戰爭期間美國偏重陸、空任務，加上公有與私人船廠的維護能力不足，讓美國海軍戰備狀態遭受嚴重打擊，在資源和能力項目上都遭到削弱。

而雖然陸軍、空軍、網路和太空等領域，都在資源項目獲得加分，但由於過度偏重反恐戰爭所需，最終僅有陸軍在任務執行能力上有所增加，其餘領域都被認為不足以執行所有任務。

在這些領域中，空軍遭遇多項挑戰，包括在2018年颶風麥可（Hurricane Michael）侵襲下，F-22戰機的數量和基地後勤能力皆遭到打擊；陸軍AH-64攻擊直升機隊在缺乏飛行員下發生困難；陸戰隊因直升機維護設施不足戰力受損等。GAO認為，整體來說，連年戰事已導致美軍戰備狀態有所下降。

雖然美國正轉型為對抗中國大陸和俄羅斯，但美國國防部也承認，美軍戰備狀態、設備採購和部隊現代化等需求，在反恐戰爭時期持續遭到推遲，造成的後果已「不容忽視」。不過GAO表示，美國防部已開始執行「戰備恢復」計畫，在為部隊換裝新裝備的同時，讓其準備好因應未來挑戰。

(中時新聞網)