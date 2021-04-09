隨全球經濟逐漸復甦，自去年下半年開始，ＩＰＯ市場快速回溫，今年來更有不少亮眼新股大放異彩，包括AES-KY、采鈺等蜜月行情值得期待。

根據金管會統計，二○年全年上市櫃ＩＰＯ掛牌僅三一家（含櫃轉市），上市十二家、上櫃十九家，為近二○年來新低。去年上半年受黑天鵝新冠肺炎疫情的衝擊，阻礙許多公司上市櫃的腳步，隨著疫情利空逐漸淡化，下半年開始上市櫃家數明顯回溫，尤其第四季就增加十五家，當中更有十家集中在十二月掛牌。

ＩＰＯ市場明顯回溫

這股掛牌氣勢也延續至今年，隨著各國開始施打疫苗、全球經濟步入復甦軌道，今年以來，先後有富采、穎崴、AES-KY、長聖、亨泰光、全宇昕等新股登場。除全球景氣復甦可期外，法人看好因台灣擁有高科技、工業、生技醫療、內需消費等多項完整產業鏈，加上低利率環境不變，不僅股市多頭榮景可望延續，預期今年新掛牌公司數可大幅回升。

因新掛牌股通常在財測、訂定承銷價時會較為保守，因此當股票掛牌後，通常會有一段上漲行情，推升股價來到市場預期的合理價位，稱之為「蜜月行情」，尤其當公司具有亮眼的業績表現、題材性優勢，或是市場對於公司未來前景展望樂觀等，就更有機會展開一波強勁的漲勢。像是以天線技術與產品為核心業務的耀登，上市承銷價為四六元，因市場看好其搭上５Ｇ列車，營運可望呈現強勁成長，故去年底掛牌後股價漲不停，最高一度衝上五一八元，股價翻倍成長。

同樣於去年底掛牌的威鋒電子，掛牌前也掀起一陣競拍申購熱潮。旗下產品包括主控端晶片、ＵＳＢ集線器晶片，以及ＰＤ（Power Delivery）充電控制晶片等完整的產品線，其中，ＵＳＢ集線器晶片占營收比重高達六成，ＰＤ約兩成，主控端晶片約五％，而威鋒也是目前除了祥碩以外，少數能夠供應主控端高速ＵＳＢ晶片的業者。

因資料傳輸的需求日益增加，推動市場對於高速傳輸的需求日益增加，為了在龐大的USB 4商機中搶奪市占，威鋒早已布局，目前已進入驗證階段，今年下半年有望量產，加上Type-C逐漸成為普遍標準，都可望帶來龐大換機潮，營運逐步成長。

受惠市場強勁需求，威鋒去年全年首度賺逾半個股本，稅後純益年增三一．一％，ＥＰＳ達五．二九元，改寫新高。今年一月營收也再攀新高，達二．六四億元，且據了解，三月營收有機會再挑戰單月新高紀錄，業績表現值得期待。股價整理已久，近日出量攻擊，雖短線漲多遇壓破五日均線，但長線基本面不變，具投資價值。

AES-KY成長動能強勁

甫掛牌的AES-KY，也是近期各界關注的強勢新股之一，以承銷價一六八元上市，一上市就榮登電池模組股王，掛牌首日就以四六九元收盤，近日更一舉突破六百大關，且國內投顧法人幾乎一面倒高喊買進，相當看好其成長動能。AES-KY為電池模組大廠新普的轉投資高功率電池模組公司，去年受惠電動自行車強勁成長，以及深耕多年的資料中心備援電池（ＢＢＵ）業務開始放量，全年繳出ＥＰＳ十四．一七元歷史新高的亮眼成績，優於市場預期的十二至十三元。（全文未完）

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先探投資週刊2138期

(中時新聞網)