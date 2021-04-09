警方積極追查，替廟方追回法器。（警方提供，文：陳鴻偉）

位在北市武昌街的「台灣省城隍廟」，多年來香火鼎盛、保境安民，74歲吳姓老慣竊上月底入廟參拜時，竟然順手摸走城隍爺使用的法器配件「玉如意」，中正一警方經廟方報案後循線追查，日前在新北市三重將他循線逮捕，順利將法器尋回。

警方指出，曾犯多起竊案的吳姓老翁，上月27日前往城隍廟拜拜，當時看到供桌上擺著玉如意，他趁無人注意時，一把將玉器放入自己口袋，接著從容離去，後來才被廟方發現。

廟方人員報案時表示，法器原本都是妥善封藏，當天中午因城隍爺指示，要將玉如意擺在大廳，接近神尊藉此淨化，沒想到擺出來不久就被偷走了。

中正一分局博愛所員警黃麒家、陳宏源獲報後，積極調閱監視器追查，發現吳姓男子離開時，手上多了1件東西，研判他可能就是犯嫌，日前在三重吳的住處將他逮捕，並順利追回玉如意。

吳男向警方辯稱，他拿法器並不是為了變埨，而是當天拜拜時看到如意，就問城隍爺「可不可以拿走？」當時他獲得「可以」的答案，所以才將它帶走，警方偵訊後，依竊盜罪將他移送法辦。

(中時 )