「買2偷2」服飾店衣服遭竊，店家PO網路揪竊嫌。

「打扮時髦的小姐，妳有錢做指甲，為什麼要偷東西呢？」台中市逢甲商圈一間服飾店，遭一名購買衣服的女性「買2偷2」，引起業者強烈不滿，除報警處理外，還將店內監視器PO上《爆料公社》，抨擊竊賊將該服飾店當成跳樓大拍賣嗎？警方正循線偵辦中。

警方指出，報案人謝女為服飾店負責人，該店於今年04月14日21時11分，遭頭戴紫紅色安全帽，黑白相間直條紋長褲，黑色外套女子竊取店內兩件背心；該竊嫌先是挑選3件背心1組套裝後，稱只要結帳1件背心與套裝，隨後趁店員轉身走向櫃台結帳，將剩餘兩件背心藏於外套內後結帳離去。

警方表示，過程中報案人詢問嫌犯剩餘兩件背心放置位子，嫌犯謊稱不知道，接著說可能放於某處，事後店員遍尋不著，馬上調閱監視器就發現是該位民眾所竊取；故至派出所報案，兩件背心損失金額共新台幣580元

警方強調，轄區六分局正調閱監視器，並依該女子騎的機車，依車牌持續擴大偵辦中。

(中時 )