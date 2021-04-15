為期4天的「2021商業車博覽會」今天上午熱鬧開展，包括日本、德國等商業車品牌都參展，更有台灣MIT新產品亮相，吸引全國超過30個運輸相關公會派員出席，參加開幕活動的台大先進公共運輸研究中心教授張學孔說，商用車結合綠能、智慧科技，大幅提升安全性，也讓大家看到很多新的發展與方向。

「商業車博覽會」今年邁入第3屆，展場規模較第1屆擴大1倍，更吸引日本FUSO、ISUZU與德國福斯、賓士等業者參展，中華民國商用車技術發展協會理事長張玉穎說，國際商業車的發展日新月異，許多台灣優良產品未被外界充分了解，透過展覽盼將台灣好的產品宣傳出去，也刺激商業車界提升。

「2021商業車博覽會」在祥獅獻瑞表演中揭開序幕。(林欣儀攝)

「2021商業車博覽會」展出國內外許多商業新款車。(林欣儀攝)

張玉穎強調，今年商業車展有8大特色，包括全球最新的氫燃料車款、台灣車展首次展出的台灣自製自駕巴士、智慧運輸與車聯網的運用、MIT技術、冷鏈運輸技術、首次與政府合作倡導車輛安全等。此外，燃料電池(Fuel cell) 概念車Vision F-CELL，繼日前在東京車展全球首發後，海外現身的第一次就獻給台灣。

張學孔則說，綠能與智慧讓商業車更安全、更有效率，綠能讓商業車用起來更永續、環境更健康且適合人居住，此展結合綠能、智慧，可以看到許多新的發展與方向，也能透過10場研討會了解技術面、法規面問題，讓商業車在台灣提供更好服務。

(中時 )