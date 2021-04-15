潘裕文日前推出新歌〈因為愛所以恨〉，新一波釋出的視覺照中，是他趴在白布上啃食紅色火龍果，他笑說「一直覺得火龍果的形狀很像心臟，鮮豔的紅色也很像血液，這些汁液可以看成熱情濃烈的愛，也可以想像成在感情中受傷流血的恨，是一種愛恨交織，愛中有恨，恨中有愛的情緒」。

拍攝的過程中，潘裕文需要不斷的讓臉頰、四肢等身體各部位沾滿紅色的汁液，攝影師引導時，更脫口而出說「潘裕文，可以再紅一點」、「很好，現在很紅、現在夠紅了，繼續保持」，大家回過神來，突然爆笑，紛紛說著，「對，發新歌就是要大紅大紫，請讓潘裕文大紅吧」，也期待這樣的紅色喜氣可以帶給他發片的祝福與好兆頭。

不過前一波釋出的視覺照中，潘裕文分別咬著蘋果等4種不同的愛情象徵物，其中吹泡泡糖的照片，卻有粉絲看錯，追問：「為什麼要含著保險套？」、「情歌王子這次好大膽、好前衛」，更有粉絲媽媽傳私訊勸告，希望他將照片刪除，怕對孩子有不好的影響，公司同仁也一一親自回覆留言表示：「大家誤會了。」

潘裕文含泡泡糖照片，被網友誤會是保險套。（ 摘自臉書）

(中時 )