美方關切反萊豬公投 王美花：台灣要融入國際社會就要合乎標準 13:212021/04/10 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花今出席「2021第四屆亞太社創新高峰會」開幕式。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萊豬公投箭在弦上，駐美代表蕭美琴日前透漏「美方非常關切美豬公投，若公投通過，對台美貿易帶來風險和不確定因素」，經濟部長王美花今出席「2021第四屆亞太社創新高峰會」受訪表示，台灣要融入國際社會，就要合乎國際標準。 王美花表示，美方關心萊豬公投，含有萊劑的豬肉在可容許安全含量中，台灣要融入國際社會、要穩定台美關係，就要用國際關係來規範，且台灣本來就進口很多美牛，這也是用同樣的標準在執行。 (中時 ) #王美花 #台灣 #國際社會 #萊豬 #公投 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 內政部要國民黨改黨徽 沈富雄爆後果 - 政治 綠名嘴喊東岸鐵路是日本人蓋的 網怒：胡扯 - 政治 比林佳龍還快 侯友宜祭大破大立神招 媒體人狂讚：全台第一人 - 政治 趙少康赴大甲鎮瀾宮 港媒看顏清標父子態度有玄機 - 政治 AZ疫苗打不完 沈富雄8字批陳時中 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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