萊豬公投箭在弦上，駐美代表蕭美琴日前透漏「美方非常關切美豬公投，若公投通過，對台美貿易帶來風險和不確定因素」，經濟部長王美花今出席「2021第四屆亞太社創新高峰會」受訪表示，台灣要融入國際社會，就要合乎國際標準。

王美花表示，美方關心萊豬公投，含有萊劑的豬肉在可容許安全含量中，台灣要融入國際社會、要穩定台美關係，就要用國際關係來規範，且台灣本來就進口很多美牛，這也是用同樣的標準在執行。

(中時 )