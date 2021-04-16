日本2年後將把福島核廢水排入太平洋，引發周邊國家反彈，我駐日代表謝長廷日前表示，我們3座核電廠也排廢水入海，而民進黨發言人謝佩芬稱，國民黨挺核四卻反對核廢水，是人格分裂？引發議論。對此，資深媒體人黃光芹感嘆，對於這個問題，民進黨必須嚴正以對，但眼前殺出了「兩謝」，足以令民進黨失分。

日本政府宣布2年後福島第一核電廠廢水排放案，對於日本決議2年後排放稀釋後的福島核廢水，駐日代表謝長廷14日在臉書表示，我們3座核能發電廠的廢水，也是排放入海；民進黨發言人謝佩芬同時間也表示，政府相關部門都已向日方表達反對意見，國民黨一邊在抗議日本排放核廢水，又支持台灣要重啟核四，國民黨有事嗎？人格分裂？

對於日本排放核廢水，黃光芹今（16日）在臉書發文表示，這個問題，民進黨政府必須嚴正以對，否則殺傷力更甚十個藻礁公投；偏偏事與願違，眼前殺出了「兩謝」，足以令民進黨失分。

黃光芹點出，謝長廷真是捨命陪君子，拖台灣下水，爆料「台灣三座核能發電廠的廢水，也是排放入海。」還拿原能會背書，若是真的，就不只是日本的問題了。另外，民進黨謝姓女發言人，更等而下之，沉浸在「反邏輯」的思維中，吐槽國民黨一邊抗議、一邊擁核四，是人格分裂。黃稱，這位發言人顯然不是個咖，怎麼會把311事故的日本，替換成國民黨？不僅人格分裂，還神經錯亂。

此外，黃光芹表示，日本311核外洩「處理水」總量125萬噸，經日本首相菅義偉宣布，將在兩年後排放入海，引起國際喧騰。福島第一核電站內廢水雖經過濾處理，去放射性物質，但氚仍會殘留。氚是一種放射性同位素，難以分離。科學家多認為，處理過的核廢水，對健康影響不大，但也不敢打包票說完全零風險。

對於漁業的影響，黃光芹稱，台灣中研院學者指出，因洋流關係，台灣海域的漁獲影響不大，反倒要注意日本「底棲性生物」，如鱈場蟹、高腳蟹等海產，可能受到污染，呼籲政府做好把關。

(中時新聞網)