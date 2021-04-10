110年台北市青年盃滑冰錦標賽周末在台北小巨蛋盛大登場，不僅吸引國內菁英選手參賽，場邊更吸引不少觀眾，多位選手也將青年盃視為下周國手選拔前的重要戰場，每個人都有備而來，國內青年男子組好手李宇翔就表示，距離上次公開賽已是去年11月的事了，這次青年盃對於要重新找回比賽張力的自己相當有幫助。

李宇翔今在精英男子青年組短曲首先亮相，拿下了66.80的分數，他與教練施文倡都認為表現沒有非常到位，甚至有點糟糕，李宇翔表示，上次比賽已是去年11月的事，畢竟很久沒比賽今天上場有點緊張，很多動作及肢體都沒到位，後半段甚至體力不支，只給自己打了50分的不及格成績。

施文倡直言，李宇翔後半段表現很糟糕，體力分配沒做好，場上節奏完全不對，可能跟太久沒比賽有關，這點需要多加強，未來目標放在明年世界青年花式滑冰錦標賽，除了體力的課題外，也會針對他的基本功夫做加強，至於他擅長的跳躍動作則持續往三周半目標邁進。

施文倡教練說：「目前他5個三周動作都能精準完成，但要在國際賽場上有一席之地，勢必要有三周半的水平，而且他現在正處於青春期，身心靈都在成長，我這邊也會密切觀察他的身體狀況，為他做最適合的安排。」

近年受到新冠疫情影響，滑冰國際賽幾乎停擺，這種情況也讓國內教練傷透腦筋，尤其是要在國際舞台上力拼佳績的選手，李宇翔認為，少了許多比賽，對於臨場反應影響很大，還有面對比賽的心理調整，過往他也都會前往美國、日本接受冬奧教練佐藤有香及佐藤信夫的指導，如今進步幅度相對緩慢。

(中時 )