台中市長盧秀燕穿著潮流防護機能風衣，是崇銘紡織利用回收寶特瓶再生布料製造而成。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕最近常穿一件白色的防護風衣，和時下流行的輕風衣有何不同？令人驚訝的是，這件風衣竟是利用回收寶特瓶再生布料製造而成，正港的台中「衣」級棒。

盧秀燕力挺在地紡織業，親自穿著代言，還引領風潮，這件潮流防護機能風衣是崇銘紡織利用回收寶特瓶再生布料製造而成，具有防潑水、透氣、抗紫外線、防護率達99％以上及抗血液穿透等功能，背後設計可收納為隨身背包，是一件多功能的生活時尚防護外套。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊指出，防護機能風衣為可水洗防護衣，由台中市在地企業崇銘紡織開發，台中市金手獎持續選拔並表揚優質產業，市府促成產官合力防疫、超前部署，該環保創新科技為市府解決防護衣、隔離衣及口罩用完即丟所造成的地方環境生態問題，藉由強化技術能力及創新，推動傳統產業再升級。

工策會說，盧秀燕自今年初市政會議開始，就陸續穿著這件多功能風衣亮相，盼鼓勵傳統產業升級創新；也盼藉由穿著白色防護機能風衣，成為守護市民的白衣天使，讓全世界更認識台中，看見台中的創新韌性，全力讓「台中蛻變、幸福倍增」。

(中時 )