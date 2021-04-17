年輕人從網路上得知聯合徵才訊息，積極前往求職認真撰寫個人履歷。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府勞工局與科技部中科管理局，為因應中科園區發展及廠商用人需求，17日攜手共同舉辦「2021牛轉薪機 犇向科技新時代」廠商聯合徵才；邀請友達光電、矽品精密等24家廠商，廣招優質科技人才；中市勞工局長張大春說，廠商釋出逾1400個職缺，統計初步媒合率高達近6成。

中科管理局長許茂新表示，疫情期間，遠距商機、5G及高效能運算等國內外訂單加持下，園區廠商頗具有強勁徵才需求，職缺數較去年翻倍成長，顯見廠商求才若渴，急需優質勞動力加入；台中市政府與中科管理局攜手合作，希望求職者尋得好工作，廠商找到好人才。

張大春說，市長盧秀燕很重視市民就業問題，除就業服務外，更要提供勞工良好就業環境及勞動條件，鼓勵廠商提升薪資水準；合盈光電釋出13.7萬元徵研發處長職缺，感謝在地企業與市府合作提供高薪招募人才，台中「用在地、最給力」鼓勵企業多進用在地人才。

合盈光電企業副處長傅淑玲表示，因應產業趨勢轉變，公司近期亟需軟、硬體及AI智慧研發工程師，透過此次活動找到具備相關經驗並保持開放心態廣徵人才，17日徵才也有所斬獲。

參加面試大四吳同學指出，他從網路上得知這場活動資訊，便積極撰寫個人履歷並預約履歷健診諮詢，應徵幾家設備工程師職缺，現場瞭解相關青年就業獎助方案如跨域就業津貼、青年穩定就業獎勵金等；如能順利錄取還可請領獎勵金，對畢業青年來說是很大的鼓勵。

(中時 )