由孔劉、朴寶劍主演的韓國科幻動作片《永生戰》，將於下周一（12日）搶先全球在台上映，挾帶2大韓流男神的超高人氣，首度合作挑戰全新題材，便成功引起全球粉絲關注，為宣傳新作，孔劉與朴寶劍穿上帥氣西裝，秀中文喊「大家好」，向台灣觀眾催票，影片最後，朴寶劍也再度向大家推薦：「《永生戰》是韓國首部高概念動作片，請台灣觀眾一定要進電影院支持！」

挑劇本向來獨到的孔劉，屢屢以新作再創演藝生涯高峰，接下《永生戰》這樣全新概念題材的動作電影，孔劉表示：「這是一部前所未有、獨特嶄新的高概念作品，韓國從來沒有以『永生人』為主題來探討生命與時間的動作電影，《永生戰》一定將帶給觀眾前所未有的視覺震撼及劇情迴響。」孔劉、朴寶劍2位實力派巨星以細膩又具爆發力的演技詮釋獨一無二的題材，讓觀眾們在大銀幕上再次感受男神魅力。

《永生戰》描述面臨生死關頭的前特務孔劉，為了活下去，接下國家最高層級的機密任務，將握有未知能力、足以毀滅世界的「永生人」朴寶劍轉移到安全之地，過程中除了遭到指派任務長官的全力獵殺，還要躲避來自各方勢力的猛烈追擊，逃亡旅途中，除了驚心動魄、飛車追逐的動作場面，一個命不長久的特務，與看不到生命盡頭的永生人將會擦出怎樣火花、產生什麼樣的羈絆令影迷倍感期待。

(中時 )