原為蔡男老大的陳建文2月時卻在住處遭自己曾經的小弟槍殺。（程炳璋攝）

遭蔡秉逸率眾當街圍攻的王男，騎機車逃逸卻仍遭先砍後撞，慘死街頭。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市2月16日與23日發生仇殺案件，前者王重傑當街遭先砍後撞慘死，後者陳建文在住處遭槍殺，全起因主嫌蔡秉逸帶領的蝦米集團7人所為，台南地檢署16日將兩案共7人皆依照殺人罪起訴。

台南地檢署調查指出，綽號蝦米的蔡秉逸與王男因合夥投資權利車發生糾紛，心生不滿，遂對王男萌生教訓念頭。2月16日當天得知王男出沒在安平區1家汽車旅館，先打電話向警方謊報旅館內有人開毒趴，利用警方入內搜查，引蛇出洞，蔡嫌再率劉男、曾男、蘇男、余男、王男與徐男共7人分乘兩車前往旅館外埋伏，車上已準備棍棒與西瓜刀，意圖順勢圍攻王男。

當晚6時許，蔡嫌一夥果然見到王男走出旅館，立刻上前分別以徒手、持棍棒與西瓜刀攻擊，王男雖也拿出身上刀刃回擊，但寡不敵眾，全身頭、手多處受重傷，勉強徒步逃離，路邊攔下劉、黃兩男大生騎乘的機車，一邊要求兩男救命，一邊強行坐上機車，催動油門載著兩男逃逸。

蔡嫌手下曾男開著紅色小客車在後緊追，沿途多次企圖衝撞王男機車，終於在一家餐廳停車場撞倒王男機車，多次衝撞輾壓，再下車持刀持續砍殺王男，蔡嫌另乘黑色小客車隨後趕到，他還下車觀察現場，確認報復成功後離去。王男身中多刀且內臟受創出血，送醫不治身亡。

蔡嫌犯案後遭黑白兩道追殺，住家遭人報復性毀損，他逃亡期間懷疑這件權利車的糾紛全起因老大陳建文從中挑撥，並認為是陳建文找人到他家鬧事，心生殺意，23日獨自穿著防彈衣，持雙槍前往陳男住處射殺對方，陳男身中7槍，內臟大量出血死亡。

檢方認為蔡嫌共等7人共謀殺害王男，蔡嫌再槍殺陳男，兩案7人皆依照殺人罪起訴。

(中時 )