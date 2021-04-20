人民幣中間價升130個基點 人行連續百億逆回購 11:032021/04/20 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價20日報6.5103，較19日報6.5233，升130個基點，升幅為0.2％，創近一個月高。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，20日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2.2厘。3月初至今逆回購操作已連續36日維持在該規模，仍與20日到期量完全對沖。 據路透統計，19日當周逆回購到期規模為500億元，19日至23日分別到期100億元。此外，25日為補班日，計入統計範圍。 空軍爭取採購AGM-158遠距飛彈 日相菅義偉訪美 輝瑞同意加碼1億劑 (工商 ) #基點 #逆回購 #人民幣 #中間價 #美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價升55點 近四周高 10:292021/04/19 財經 必須放棄控制權或轉給其他人 大陸官方要馬雲完全退出螞蟻 04:102021/04/19 焦點新聞 《聽見歌》逼淚觀眾直呼後勁強 04:102021/04/20 娛樂新聞 洗刷4年前封殺形象 人行副行長：比特幣是種投資選項 19:522021/04/19 財經 攜程赴港上市 首日開紅 04:102021/04/20 全球財經 騎士遇大雨停騎樓穿雨衣 慘遭魔人檢舉罰5百不服提告逆轉 09:262021/04/20 社會 今年升值0.59％ 新台幣 成最強亞幣 04:102021/04/19 財經要聞 疫苗研發賽 實驗猴身價飆4倍 04:102021/04/20 國際大事 《金融》外資重北輕南 東北亞雙雄連三週吸金 16:152021/04/19 財經 消費力驚人 成就線上保險盛宴 04:102021/04/19 焦點新聞 陸專家：人民幣國際化還有很長的路要走 11:522021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 中鋼首季大賺 股價一飛沖天 - 財經要聞 - 工商時報 台廠首家 東元將生產離岸風電發電機 - 財經焦點 - 中國時報 傳產F4超火 550萬股東嗨翻 - 財經要聞 - 工商時報 DRAM合約價 Q2漲更凶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。