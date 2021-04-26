國民黨立委翁重鈞今天在立法院司法法制委員會質詢審計部、主計總處等單位，翁爆料，審計單位在查核國防部軍購預算，其實根本無從查起，「錢花出去就變成實現數」，副審計長李順保也坦言，實際上他們在審核時也發現，「美方如果提出發價書，國防部撥款就會變成實現數。」

翁重鈞質詢主計總處，這十幾年來的軍事採購的「權責發生數」（以權利和責任的發生來決定收入和費用歸屬期的一項原則），最近五年有多少，國防部有沒有列過？主計總處副主計長李國興停頓許久之後回答，國防部確實有經費是列保留的。

翁重鈞要主計總處回去研究，軍事採購預算為什麼沒有列權責發生數，主計總處有沒有感覺到，查核國防部軍購預算根本無從查起，「錢花出去就變成實現數。」

翁重鈞說，國防部只要有個契約回來，錢花出去了，就變成實現數，這20幾年來，他擔任立委時就一直提醒，軍購預算不好好整理，將來問題會很多，「武器根本還沒到手、還沒驗收、還沒到國家來，就把它變成實現數。」

翁重鈞指出，這些軍購案將來可能還有利息孳息等等狀況，國防部只是錢花出去就列入實現數，主計總處能容許這種制度延續20年？現在的國防部預算根本沒人看得懂，也沒人能去查，審計部也沒能力查，「沒武器要怎麼查？」

李順保也坦言，實際上他們在審核時也發現，「美方如果提出發價書，國防部撥款就會變成實現數。」翁重鈞呼籲，這種制度的東西要建立，要去想怎麼幫國家節省財政支出，讓預決算步入正軌。

(中時 )