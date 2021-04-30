小編今天（30日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是台灣半導體產業受全球矚目，中國紅色供應鏈近年也鎖定半導體人才進行網羅。勞動部日前發函給各大人力銀行，要求不得協助任何企業在台招募人員赴中國就業，違者最重可處500萬元罰金。

【1】防挖角 人力銀行禁登赴陸職缺

台灣半導體產業受全球矚目，中國紅色供應鏈近年也鎖定半導體人才進行網羅。勞動部日前發函給各大人力銀行，要求不得協助任何企業在台招募人員赴中國就業，同時也要求業者自我審視、全面下架相關職缺，違者最重可處500萬元罰金。

【2】富邦金發股利4元創高 殖利率達4.67％

富邦金控29日董事會決議今年配發3元現金股利以及1元股票股利，合計每股配發4元，創下歷史新高紀錄，配發率達46.8％，總計今年將會發放現金股利307億元、配發股數達10.23億股。若以富邦金29日收盤價64.2元計算，現金殖利率達4.67％。

【3】面板緊缺到年底！ 友達Q1犀利 海賺逾118億

友達（2409）法說報喜，第一季稅後淨利達118.42億元，寫下13年以來的單季高點，每股盈餘1.25元。董事長彭双浪表示，第二季需求還是非常強勁，訂單能見度到年底之前都很清楚，過去大多是10月、11月談明年供貨，「今年更提早到現在就談明年供貨」，到年底供需都是緊張狀態。

【4】央行理事示警：房價有飛漲風險

中央銀行29日公布第一季理監事聯席會議貨幣政策的議事錄摘要，其中有位理事指出，當前房價有「飛漲」風險，須適度採行選擇性信用管制措施，以避免過多資源流向不動產市場。

【5】拜登執政百日暴增130萬就業 美股再創歷史高點

美國總統拜登周三在國會發表上任來首次聯席演說，他除了宣揚新政府執政百日的政績，如何解決新冠肺炎帶來的公衛危機與經濟漩渦的挑戰，同時宣示重返大政府時代。

根據CFRA研究的統計顯示，拜登上任百日期間，標普500指數大漲8.6％，締造1961年約翰‧甘迺迪以來最強勁的新任總統執政百日股市表現。

(中時新聞網)