勞動部開宣導會議，要求人力銀行全面下架赴中國大陸工作的職缺，會後宣布，無論是委託的企業、受委託刊登廣告的人力銀行，違者即刻開罰。勞動部強調，累犯將加重處罰，半導體、積體電路、IC產業列為加重處罰的關鍵產業。唯經濟部投審會許可的企業不受限。

中國大陸職場有缺，須向台灣招募者，主要還是高科技人才，如勞動部列舉的半導體、積體電路等關鍵產業。招募這類的高級人才，一般都是透過獵人頭公司在業界的人才庫裡「挖掘」合格對象。招募新進人才，則可透過國外的人力資源社群網站如領英(Linkedln)，直接在境外招募，沒人會傻到透過台灣的人力銀行。海選招募，勞動部長臂哪裡能伸到國外？

台灣人力銀行刊登與大陸有關企業職缺廣告，一是招募在台中資企業的職缺，二是大陸台商企業招募人才。在民進黨反中仇中的操弄下，在台中資編制逐漸萎縮，已無職缺可言。後續，也無中資願意來台。

後者，經投審會許可者不受限制；未經投審會許可，偷赴大陸投資設廠者，無論規模和技術等級都不高，相關行業人才，大陸俯拾即是，無須在台招聘。近年來，大陸工資水平已超越台灣，勞動部禁令，不過是堵了台灣年輕人的高薪之路！

勞動部這紙禁令，套句詹老師在中壢遭盤查的名言：真的很蠢！

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