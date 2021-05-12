大學社會責任(USR)與聯合國永續發展(SDGs)等議題，近年深受各界重視，許多知名大學除了產學合作與企業接軌，也同樣與合作夥伴共盡社會責任，近期臺積電就與陽明交大、崑山大學，推廣公益活動，善盡社會責任。1111人力銀行發言人黃若薇表示，透過在校時期參與USR落實大學社會責任、或SDGs永續發展相關計劃活動，皆能夠厚植自身軟實力，在踏入職場前，先替自己加分。

身為臺灣教育搖籃的師範大學，除了培育師資，也孕育出許多一流體育選手，臺灣資訊產業龍頭的精誠資訊，今年贊助師範大學男子籃球隊新臺幣200萬元，除了勉勵選手創下佳績外。雙方也將於今年夏天，攜手共盡社會責任，於桃園新屋偏鄉學校舉辦籃球夏令營，由師大男籃隊的一流好手，推廣籃球運動向下扎根，也讓學童們今年的暑假更充實有活力。

雙方日前進行簽約儀式，由精誠資訊董事長林隆奮、國立臺灣師範大學校長吳正己代表出席，精誠資訊永續長黃裕仁、臺師大副校長印永翔、臺師大籃球隊總教練王志群以及臺師大甲組男籃全體球員也出席見證。

精誠資訊近年來在企業內部大力推廣運動風氣，包括舉辦年度「精誠盃3對3鬥牛賽」、改裝升級多功能球場與健身房、舉辦多項體適能課程並補助運動類社團活動等，今年更冠名贊助「2021精誠資訊企業籃球聯賽」，號召產業界夥伴一起鼓勵員工加入運動行列。

嘉南藥理大學受臺南市政府「溫馨5月情」系列活動邀請，將於5月15日，由校內藥妝管理系、熱音社，在臺南市議會室內展廳以及戶外水舞廣展，進行展演活動。（圖/嘉南藥大提供）

而嘉南藥理大學獲臺南市議會邀請參加溫馨5月情系列活動，由嘉藥化粧品應用與管理系及熱音社攜手將於5/15在南市議會室內大型展廳及戶外水舞廣場推出「嘉藥好Young 給您好看」活動，南市議長郭信良與議員陳怡珍特於11日協同嘉藥副校長楊朝成等人一起宣布活動內容，邀請市民朋友們與家人到市議會聆聽音樂、美麗一夏。

戶外廣場將由嘉藥熱音社以「紅包場」的概念帶來歡樂音樂作為成果發表，而館內大廳則由嘉藥粧品系師生合力展現「健康美麗饗宴」，透過香膏與乾洗手製作、手部養護、彩妝設計、髮型設計、光療美甲等活動項目，還有香膏、乾洗手等DIY免費體驗，邀請臺南市民親身體驗，一起享受全套美麗妝容。

臺南市議會議長郭信良表示，音樂可以豐富心靈，彩妝則是修飾外表，5月15日的活動就是要讓來參與的民眾兩者兼具，從裡到外都美麗。郭議長提醒，健康美麗饗宴內容豐富，有DIY活動、造型剪髮、美甲光療、手部保養等，感興趣的市民朋友一定要事先報名，報名專線為06-3903557，額滿即止。

(中時新聞網)