台南市議會溫馨5月情系列活動推出後深受好評，議會再接再厲將於15日下午舉辦音樂會及美麗饗宴活動。議長郭信良與議員陳怡珍11日協同嘉南藥理大學副校長楊朝成等人一起宣布活動內容，邀請市民朋友們與家人到市議會聆聽音樂、美麗一夏。

郭信良指出，議會15日將與嘉南藥理大學合辦2項活動，第一場是下午1點半起，在議會廣場的「熱音社成果發表─紅包場」，讓民眾得以聽到在地學生樂團的創作、演唱能量；另一場是下午2點起，在議會一樓大廳的「健康美麗饗宴─化粧品應用與管理系成果發表」，有彩妝、美甲，還有香膏、乾洗手等DIY免費體驗。

郭信良強調，音樂可以豐富心靈，彩妝則是修飾外表；15日的活動就是要讓前來參與的民眾兩者兼具，從裡到外都美麗。他還提醒，健康美麗饗宴內容豐富，有DIY活動、造型剪髮、美甲光療、手部保養等，感興趣的市民朋友一定要事先報名。

楊朝成也表示，嘉藥大學有近百個社團，15日的表演將展現熱音社學生的青春活力；化粧品系帶來的美麗饗宴，則希望讓辛勞的母親們得到一個不一樣的下午，請市民朋友踴躍參加。化粧品系主任何文岳也說明，該系是全國第一個以化妝品為名的科系，不僅研發化粧品，還有多元的實作課程，15日的成果發表必定十分精采，不容錯過。

郭信良表示，除了15日的活動，22日在議會廣場還有崇正基金會帶來的「府城蔬食減碳文化饗宴」；另外，正於議會大廳及戶外園區展出的「昭旺‧玟瑾雕塑展」，也將展出到5月22日，歡迎大家前來欣賞。

(中時 )