搶攻工程師、會計師人才！新北攜產業首辦「師字輩」人才培育（戴上容攝）

新北市今年首次開設「師字輩」產學合作專班，由臺灣師範大學、致理科技大學與公會共同輔導新北市內各高中職學生分階段實習，若學生有意願可優先就讀，教育局長張明文14日至三重稽徵所與學生共同體驗會計報稅，他表示，新北市自2年前推動4年4億元實務培訓計畫，達成產學合一目標。

張明文表示，新北市從2019年起推動4年4億元的「贏得未來•技職人才」計畫，致力推動實務訓練培育技職菁英。媒合專業大專院校、中華民國財稅會計學習交流協會與台灣鑄造品工業同業公會的師資及資源，引入新北市技高教學現場，培育工程師及會計師等人才。

張明文指出，此次計畫分為會計和鑄造兩科別交流，會計部分由中華民國財稅會計學習交流協會、致理科大合作開設，招收三重商工、穀保家商、清傳高商、豫章工商、樹人家商等校商管群科學生並分為兩階段訓練，協助學生取得記帳士、會計師證照，預計培育22名學生，學生畢業後得優先錄取致理科大進修部會計資訊系，並有機會媒合至產業工作。

而智能鑄造產學合作專班則與國立臺灣師範大學及台灣鑄造品工業同業公會合作開設，自高三下起以師徒制指導學生培養成幹部，後續推薦至師大機電工程學系，預計培訓24名學生。台灣鑄造品工業同業公會並與產業商定保障本專案學生半工半讀，月薪上看3萬元，大學畢業起薪5萬元，希望優秀學生透過計畫培訓，成為未來產業接班人。

新北高工徐瑞妤同學表示，她在工廠實習品管工程師，學習到很多，她很感謝有這樣的機會，讓她提早進入職場並兼顧大學學業；穀保家商資料處理科同學連婉秀表示，希望藉由這次的會計人才培訓，未來有機會成為會計專業記帳人員，並憑藉著自己的專精項目，為自己多走出一條道路。

(中時 )