近日大陸貝殼研究院發佈《2021年新青年居住消費報告》顯示，18至35歲的新青年買房意願高於租房，近半數不接受長期租房，其中女性占比更高。但該報告更指出，租房仍是新青年的主流，約49.2％的受訪者目前正租房居住，約45.3％受訪者的居住狀態是自有住房。

據中新經緯引述該報告提到，新青年買房意願高於租房，不過從各地房價看，要想上車並不容易。從35城新青年套均購房總價看，有28城已過百萬人民幣。排名前五的為北京、深圳、上海、廈門、杭州。

而對接受長期租房的新青年來說，經濟、方便、便宜是主要考慮因素。實現1小時通勤自由，則對在一線及新一線打拚的青年尤為重要。

但值得注意的是，當下新青年的租房痛點仍然不少。其中工作不穩定導致更換住處占比45.5％，虛假房源資訊多占比41.1％，安全隱患、維修責任無人承擔、房屋品質差及克扣押金等，也是租房時遇到的顯著問題。多重因素影響下，約48.9％的受訪者不接受長期租房，約28.9％的受訪者表示視情況而定。

(旺報 )