李玉璽11日出席首屆「挑戰者盃亞洲電競賽車錦標賽」決戰，與人在香港的活動大使郭富城視訊連線，為參賽選手打氣。李玉璽前年被拍到與激似「小Hebe」的圈外女子當街擁吻，今受訪被問會否向郭富城看齊，打算步入家庭生活？他言語中透露感情狀態穩定，但還沒打算結婚：「目前不在我的規劃範圍裡面。」

他認為每個人都有資格談戀愛、包括藝人，尤其對音樂創作有幫助，「而且我也不會因為這樣就不照顧粉絲朋友」；小倆口交往1年多，即使戀情被拍到也沒見光死，對方懂事包容？李玉璽笑回：「她沒分手應該就是OK吧，談戀情都是以穩定為目標，當然另一半不是圈內人的話，還是希望能保護對方。」

李玉璽今出席電競賽車錦標賽。（吳松翰攝）

郭富城今在香港進行視訊連線。（吳松翰攝）

李玉璽今為電競賽事獻唱，透露從小開始瘋迷線上遊戲，「玩起來就真的會很投入，最誇張是有一年過年，扣除吃飯、刷牙及上廁所，我整整從下午2點玩到隔天早上6點」；小學三年級時，還曾為了跟其他玩家交換寶物，在遊戲裡上演你跑我追戲碼。所幸爸媽從沒有阻止他玩遊戲，「因為之前就約定好，要把功課做完才能去玩」。

提及上個月剛過28歲生日，爸媽送什麼禮物？李玉璽爆料媽媽因為最近股票投資獲利，賣了股票讓他去買衣服，且近期正籌備新歌，預計今年夏天與之前拍攝的《神之鄉》一起曝光。

(中時 )