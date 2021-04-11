氣象局公布未來一周的天氣圖，指出下周二晚起，受到鋒面通過加上東北季風影響，北台灣降溫很有感。(圖取自臉書粉專報天氣)

氣象局今(11日)在臉書上公布一張圖片，表示下周一至周二白天各地天氣大致為多雲到晴，高溫約29度至32度之間，僅東半部局部地區出現午後零星陣雨，但下周二晚起至周三，在鋒面通過及東北季風增強的夾擊之下，北台灣轉涼，暴跌10度，預估周三北部氣溫最低剩下17度。

氣象局今在粉專報天氣上表示，下周一至周二白天各地天氣大多穩定，白天氣溫舒適偏熱，有夏天的感覺，不過西半部需注意日夜溫差大，而東半部地區有局部零星降雨，午後西半部山區亦有零星雨。

此外，氣象局表示，下波變天將出現在下周二晚起至周三，由於鋒面通過加上東北季風增強，讓下周四至周日（１５日至１８日）北部、東半部地區及中南部山區為有局部短暫雨的天氣，其他地區亦雲量增多；周二晚至周日北台灣感受濕涼，其他地方則是高溫略降，早晚較涼。

氣象局指出，下周二前西半部最高溫約32度，東半部約28度，不過到了周二晚上開始，北台灣從前幾日的最高溫32度狂降至低溫19度，一口氣跌了10度以上，而到了周四清晨，氣溫再下降，北台灣低溫約為17度。

另外，氣象局也提醒下周一及周二西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，於霧中行車請開近光燈或霧燈，交通往返注意行車安全；也請留意航班資訊，而下周一三基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，若需從事海邊活動務必注意安全。

(中時新聞網)