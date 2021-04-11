110年台北市青年盃滑冰錦標賽首創家庭娛樂組賽事，廣受好評，許多家長與小孩攜手合作，盛裝打扮展現獨特風格，造成話題。台北市體育總會滑冰協會表示，在歐、美各國滑冰就是種日常娛樂，年齡層相當廣泛，更常有三代同堂一起同樂的畫面，協會立意是希望將滑冰運動推廣到各年齡層，而相較於競技組的嚴肅氣氛，家庭娛樂組更增添了許多溫馨的氛圍。

參與家庭娛樂組花式三級的邱宏學、邱宥寧父女檔打扮更猶如參與舞會一般，其中父親邱宏學是在女兒的滑冰老師極力鼓勵下開始參與這項運動，他說：「教練一直很鼓勵親子同樂，於是就從去年底開始陪女兒上課，今天比賽時心情很感動，往後不排斥繼續透過滑冰陪伴女兒成長。」11歲的邱宥寧則笑說，要極力說服母親明年一同參與。

家庭娛樂花式二級的曹世維一家則是全家扮成迪士尼動畫「海洋奇緣」，一登上冰場就引起一陣驚呼。母親林晏慈表示，家裡主要是大女兒曹妍瑈在學滑冰，教練也一直很鼓勵家人一同參與，所以決定全家一起同樂，父親曹世維則是為了討女兒歡心，1月開始加緊練習，至於為什麼選擇此造型登場，林晏慈說，因為大女兒妍瑈很喜歡海洋奇緣，於是就決定全家一起配合她打扮。

曹世維感性表示，「原本覺得很麻煩有點排斥，但看到小朋友很開心就覺得一切都很值得，這是個很棒的回憶及紀念。」本次青年盃道具跟親子組受到廣大迴響，佳評如潮，主辦單位未來也將在10月30日登場的是台北市中正盃滑冰錦標賽繼續舉辦，盼能吸引更多選手與家長一同參與盛會。

(中時 )