【LIVE直播】慢侯友宜30分鐘 柯文哲接種新冠疫苗

台北市長柯文哲今(12)早於聯合醫院和平院區接種AZ疫苗，媒體聯訪時表示，為了精準抽取疫苗量，已將衛福部配給的3cc針頭改換成1cc，雖然每支耗材成本多出3.5元，不過打下去比較不會痛，精準抽取也不會造成浪費；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，1cc空針理論上可以精準抽取疫苗，目前利弊仍在考量中。

柯文哲今早指出，每瓶AZ疫苗的量可給10人左右施打，指揮中心配給的針頭規格為3cc，若每人施打劑量0.5cc，使用3cc抽取的失誤性較高，改用1cc便可精準抽取劑量，除了不浪費，可多打的1到2劑也能因應額外支出的耗材成本，已要求聯合醫院改換為1cc針頭。

莊人祥表示，1cc空針理論上可以更精準抽取疫苗，目前國內施打2.4萬劑AZ疫苗中，平均每瓶施打人次10.7人，台北市為10.6人。

莊人祥說，1cc因為容量小，也會拉比較長，代表要用比較大的力氣打針，加上有些人習慣也不同，因此無論是利大於弊還是弊大於利，這些都有在考量。

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(中時 )